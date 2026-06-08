NBA-Legende und TV-Experte mit 59 Jahren gestorben

„Seine Leidenschaft für den Sport war unübersehbar, und seine Begeisterung, sein Erzähltalent und seine Liebe zu den Bulls schufen unvergessliche Erinnerungen bei den Fans“, heißt es in einem Statement der Bulls. „Er hatte die Gabe, die Menschen das Spiel, die großen und die kleinen Momente und alles dazwischen spüren zu lassen. Ihm lag dieses Team und diese Stadt sehr am Herzen, und das merkte man jedes Mal, wenn er zum Mikrofon griff.“