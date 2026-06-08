NBA-Legende und TV-Experte mit 59 Jahren gestorben

Die Sportwelt trauert um NBA-Legende Stacey King! Der dreifache Champion mit den Chicago Bulls starb am Sonntag im Alter von nur 59 Jahren. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.
„Seine Leidenschaft für den Sport war unübersehbar, und seine Begeisterung, sein Erzähltalent und seine Liebe zu den Bulls schufen unvergessliche Erinnerungen bei den Fans“, heißt es in einem Statement der Bulls. „Er hatte die Gabe, die Menschen das Spiel, die großen und die kleinen Momente und alles dazwischen spüren zu lassen. Ihm lag dieses Team und diese Stadt sehr am Herzen, und das merkte man jedes Mal, wenn er zum Mikrofon griff.“
Insgesamt spielte King acht Saisonen in der NBA. Seine Laufbahn umfasste auch Stationen in Minnesota, Miami, Boston und Dallas. Nach seinem Karriereende arbeitete er über zwei Jahrzehnte lang als Emmy-prämierter TV-Experte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.