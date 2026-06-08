Zverev-Triumph ließ Djokovic emotional werden

Er erinnerte auch an die Diabetes-Erkrankung von Zverev. „Dass du die größte Hürde in dir selbst genommen und es allen Kritikern gezeigt hast, die dachten, dass du niemals einen Grand Slam gewinnen würdest, macht diesen Grand-Slam-Sieg noch spezieller und unvergesslicher“, erklärte Djokovic. Der Rekordsieger bei den wichtigsten Turnieren war bei den French Open diesmal bereits in der dritten Runde ausgeschieden.