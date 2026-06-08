Zverev-Triumph ließ Djokovic emotional werden

Mit berührenden Worten hat der langjährige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic seinem Konkurrenten Alexander Zverev zu dessen French-Open-Sieg gratuliert. „Ich freue mich, dass du es geschafft hast, und du verdienst diesen Erfolg absolut, weil du so hart an jeder Front gearbeitet hast, damit es klappt“, schrieb der 24-fache Grand-Slam-Sieger nach Zverevs Premiere.
„Die gemeinsamen Freudentränen mit deinen Eltern, deinem Bruder und anderen Teammitgliedern haben mich emotional werden lassen“, schrieb Djokovic. Der 39 Jahre alte Serbe, der Zverev (29) mehrmals in heiß umkämpften Matches den Weg zum ersten Grand-Slam-Titel verbaute, erinnerte daran, dass er den gebürtigen Hamburger schon als Zehnjährigen kannte.
„Wir hatten unzählige Gespräche über Tennis-Taktik, strategische Spielzüge, Leben, Familie, Geschäft. Wir hatten Spaß auf dem Platz und abseits davon“, erzählte Djokovic.
Er erinnerte auch an die Diabetes-Erkrankung von Zverev. „Dass du die größte Hürde in dir selbst genommen und es allen Kritikern gezeigt hast, die dachten, dass du niemals einen Grand Slam gewinnen würdest, macht diesen Grand-Slam-Sieg noch spezieller und unvergesslicher“, erklärte Djokovic. Der Rekordsieger bei den wichtigsten Turnieren war bei den French Open diesmal bereits in der dritten Runde ausgeschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.