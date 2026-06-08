Trotz Budget-Krise fließt mehr Geld an Parteien

Nachverhandlungen nach „Krone“-Bericht

Die ÖVP forderte gar eine Erhöhung um mehr als drei Prozent und wollte parallel dazu sogar noch die Klubförderung, die heuer 29,8 Millionen Euro beträgt, um ein Prozent, also rund 300.000 Euro erhöhen. Die NEOS standen bei all dem bis zuletzt auf der Bremse. Nach „Krone“-Berichten über den möglichen Kompromiss einer Erhöhung der Parteienförderung um (so der letzte Verhandlungsstand) ein Prozent (380.000 Euro) wurde Montagabend noch einmal nachverhandelt. Zuletzt galt als Kompromiss, die Parteienförderung doch nicht, dafür aber die Klubförderung zu erhöhen. Die Akademieförderung solle jedenfalls nicht erhöht werden, hieß es aus Verhandlerkreisen.