Bullen-Coach gibt auf: „Ich habe keine Lust mehr“

Die abgelaufene Saison war für den davor vierfachen Serien-Champion wahrlich kein Ruhmesblatt! Schon im Grunddurchgang mussten die Mozartstädter sich als Dritter mit Respektabstand hinter Graz und dem KAC einreihen – und in den Play-offs folgte dann ja der blamable 0:4-„Sweep“ gegen Pustertal.