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Nach Fehlentscheidung

Bullen-Coach gibt auf: „Ich habe keine Lust mehr“

Kärnten
28.03.2026 21:57
(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Vor den Play-offs überraschte die Liga mit einer Verschärfung der Regeln. Torhüter-Behinderungen werden noch stärker geahndet, um die Goalies vor schweren Verletzungen zu schützen. Ein Mastermind hinter dieser Entwicklung wirft aber nun hin. Und: Salzburg-Manager Helmut Schlögl nimmt Stellung.

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Die abgelaufene Saison war für den davor vierfachen Serien-Champion wahrlich kein Ruhmesblatt! Schon im Grunddurchgang mussten die Mozartstädter sich als Dritter mit Respektabstand hinter Graz und dem KAC einreihen – und in den Play-offs folgte dann ja der blamable 0:4-„Sweep“ gegen Pustertal.

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