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Auto aus Turracher See geborgen: Ein Toter!

Kärnten
05.07.2026 16:32
(Bild: ARA Flugrettung)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf der Turracher Höhe an der Landesgrenze von Kärnten und Steiermark gekommen. Ein Mann verlor dabei sein Leben. 

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Um 14.30 passierte der tragische Unfall. Ein Pkw ist am Sonntag aus unbekannter Ursache in den Turracher See im Tourismusgebiet Turracher Höhe gestürzt. Die Besatzung der ARA Flugrettung machte sich auf den Weg dorthin. Und auch Taucher sind vor Ort.  

Ein Mann konnte nur mehr leblos aus dem Fahrzeug geborgen werden. Weil noch unklar ist, ob weitere Personen vermisst werden, wird weiter gesucht. 

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