Bergung aus See: Retter üben schon für den Winter

Konzentration, Schnelligkeit und Zusammenarbeit

Konzentration, Schnelligkeit und Zusammenarbeit unter dem vierköpfigen Team der Hubschrauberbesatzung sind gefragt: Denn schnell wird klar, der Übungseinsatz bringt Herausforderungen mit sich. „Der Pilot hat schlechte Orientierung am See, er muss sich an einem Punkt festhalten. Ihm assistiert der HEMS-TC, eine Art Co-Pilot, der auch die Rettungswinde bedient. Währenddessen der Pilot versucht, die richtige Flughöhe zu halten, ist es für den Flugretter am Seil die Schwierigkeit, die Schlinge am Patienten im Wasser anzubringen. Ist die angebracht, werden Retter und Opfer etwa zwei bis fünf Meter in die Höhe gezogen und von dort aus an Land geflogen“, erklärt HEMS-TC Christian Zlöbl.