Wohnung brannte: Feuerwehr rettet Katzen das Leben

„Das Feuer war schon aus der Ferne zu sehen“, schildern die Einsatzkräfte, die am Sonntag nach Waidmannsdorf alarmiert worden sind. Die Wohnung eines Mehrparteienhauses ging in Flammen auf.

Die Wohnungsbesitzer befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Doch die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz leer. „Vier Katzen waren im Flammenmeer gefangen“, heißt es weiter. Doch die Samtpfoten konnten von den Einsatzkräften ins Freie gebracht und anschließend einem Tierarzt übergeben werden.