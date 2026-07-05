Mark Forster-Party: Und die Chöre sangen für ihn

So ließ er kurzerhand eine kleine Stehleiter über die Besucher „gleiten“, um diese dann mitten in der Arena zu erklimmen. Von wo aus er sich das Handy eines weiblichen Fans schnappte und deren Eltern anrief. Die erst an einen Scherzanruf glaubten und sich auf der Couch sitzend erst durch einen Video-Call überzeugen ließen. Für wohl alle ein unvergesslicher Moment.