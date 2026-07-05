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Ostbucht-Open-Air

Mark Forster-Party: Und die Chöre sangen für ihn

Kärnten
05.07.2026 22:23
Porträt von Klaus Loibnegger
Porträt von Christian Krall
Von Klaus Loibnegger und Christian Krall

Von jung bis alt - Mark Forster begeisterte mit all seinen bekannten und neuen Hits die Ostbucht. Und sorgte mit seinem Open-Air für ein großes Familienfest am Wörthersee.

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„Ich bin mit seinen Liedern aufgewachsen. Ich finde einfach alles toll – seine Texte, seine Musik und natürlich ihn selbst“, schwärmte eine junge Villacherin vor dem großen Konzert. Wie unzählige weitere junge (und jung gebliebene) Fans – harrte sie vor dem verschlossenen Eingangstor an der Wörthersee Promenade aus, um einen der besten Stehplätze vor der neuen Ostbucht-Bühne zu ergattern.

Und nachdem die beiden „The Voice of Germany“-Stars Maël und Jonas das buntgemischte Publikum so richtig auf Touren gebracht haben, betrat schließlich Mister Baseball-Cap Mark Forster um 20.30 Uhr die Bühne. Kreischalarm der insgesamt rund 4800 Besucher inklusive! Es folgte ein Feuerwerk mit all seinen Hits, und den Songs des neuen Albums.

„Dirigent“ auf der Leiter
Und dafür hätte der erfolgreiche Popstar nicht einmal das Mikrofon in die Hand nehmen müssen. Denn das begeisterte Publikum erwies sich als textsicher, und lautstark – quasi der persönliche Ostbucht-Chor von Mark Forster. Und dieserwollte als Dirigent „seinen“ Sängern ganz nahe sein.

So ließ er kurzerhand eine kleine Stehleiter über die Besucher „gleiten“, um diese dann mitten in der Arena zu erklimmen. Von wo aus er sich das Handy eines weiblichen Fans schnappte und deren Eltern anrief. Die erst an einen Scherzanruf glaubten und sich auf der Couch sitzend erst durch einen Video-Call überzeugen ließen. Für wohl alle ein unvergesslicher Moment.

Auf einer kleinen Stehleiter mitten in der Arena dirigierte Mark Forster „seinen“ Chor.
Auf einer kleinen Stehleiter mitten in der Arena dirigierte Mark Forster „seinen“ Chor.(Bild: Handler Wolfgang)

Zurück auf der Bühne sorgte Mark Forster schließlich für ein grandioses Finale – unter anderem mit dem Megahit „Chöre“, womit man diesen Konzertabend nicht besser beschreiben hätte können. Und spätestens danach waren sämtliche Stimmbänder an ihre Leistungsgrenzen gestoßen.

Kurze Konzert-Atempause
Nun kann die Ostbuchtarena und die brandneue Bühne wieder etwas durchschnaufen – aber nicht lange: Denn bereits am kommenden Freitag und Samstag geht hier die Mutter aller Starnächte über die Bühne. Ehe am Sonntag dann Pizzera und Jaus die Bühne rocken.

Infos und Karten unter www.starnacht.tv, auf www.ip-media.tv, in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

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