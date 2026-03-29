Trotz Riesen-Subvention Spielpause für Kammeroper

Der Vorhang in der Kammeroper, dem zweiten Spielort des Musiktheaters, wird ab der Saison 2026/27 für unbestimmte Zeit zugezogen bleiben. Das hatten die Vereinigten Bühnen Wien, zu dem die kleine Oper mit rund 280 Plätzen gehört, Ende 2025 angekündigt. Es hieß: aufgrund von Sanierungen. Schnell wurde aber klar, dass die VBW ihren Schwerpunkt auf Musicals verlagern wollen und aufgrund der budgetären Situation die Pausetaste gedrückt wurde.