Trotz Riesen-Subvention Spielpause für Kammeroper

Mit Herbst dieses Jahres steht die Wiener Kammeroper vorübergehend still. Sie bekam aber 830.000 Euro Subvention von der Stadt.
Der Vorhang in der Kammeroper, dem zweiten Spielort des Musiktheaters, wird ab der Saison 2026/27 für unbestimmte Zeit zugezogen bleiben. Das hatten die Vereinigten Bühnen Wien, zu dem die kleine Oper mit rund 280 Plätzen gehört, Ende 2025 angekündigt. Es hieß: aufgrund von Sanierungen. Schnell wurde aber klar, dass die VBW ihren Schwerpunkt auf Musicals verlagern wollen und aufgrund der budgetären Situation die Pausetaste gedrückt wurde.
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