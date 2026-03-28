Fleisch um 440 Euro pro Kilo: Warum Kunden kaufen

Na bumm! Da muss man zweimal hinschauen, um es selbst da noch nicht richtig glauben zu wollen. In der Kühlvitrine von „Crazy Butcher“ liegt Fleisch, das mit 440 Euro pro Kilo selbst erfahrene Genießer kurz innehalten lässt. Doch hinter dem Hype steckt mehr als nur ein teures Steak ...