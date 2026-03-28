Fleisch um 440 Euro pro Kilo: Warum Kunden kaufen

Ein kurzer Blick, ein ungläubiges Staunen – und dann doch der Griff zur Geldbörse: Mitten am Linzer Südbahnhofmarkt sorgt ein Stück Fleisch für offene Münder und Gesprächsstoff. 440 Euro pro Kilo klingen nach purem Luxus. Doch warum lassen sich Kunden davon nicht abschrecken?
Na bumm! Da muss man zweimal hinschauen, um es selbst da noch nicht richtig glauben zu wollen. In der Kühlvitrine von „Crazy Butcher“ liegt Fleisch, das mit 440 Euro pro Kilo selbst erfahrene Genießer kurz innehalten lässt. Doch hinter dem Hype steckt mehr als nur ein teures Steak ...
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