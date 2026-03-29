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Paul Grüninger

„Ich schäme mich nicht für das Urteil“

Vorarlberg
29.03.2026 07:55
Diese Brücke über den Rhein wurde nach Paul Grüninger benannt.
Diese Brücke über den Rhein wurde nach Paul Grüninger benannt.(Bild: Raumplanung/Land Vorarlberg)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Zum Glück nicht gänzlich vergessen: Paul Grüningers Engagement für verfolgte Juden. Autor Robert Schneider hat sich auf die Spuren jenes Schweizers begeben, der an der Vorarlberger Grenze Menschlichkeit walten ließ.  

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„Wer wie ich Gelegenheit hatte, die herzzerbrechenden Szenen, das Zusammenbrechen der Betroffenen, das Jammern und Schreien von Müttern und Kindern, (...) anzusehen, der konnte schließlich nicht mehr mittun.“ Dieses Zitat des Schweizer Grenzpolizisten Paul Grüninger (1891 – 1972), der nach dem Anschluss Österreichs seinen Dienst an der Grenze zu Vorarlberg versah (an der Grenze zwischen Diepoldsau und Hohenems), findet sich prominent auf der Internetseite „Yad Vashem“, der Welt-Gedenkstätte des Holocausts. Die Gedenkstätte hat Grüninger, der in der Zeit des Nationalsozialismus 3600 Menschen die Flucht in die Schweiz ermöglichte, schon 1971 das Prädikat „Gerechter unter den Völkern“ verliehen, während man sich in Bern erst 1995 durchringen konnte, ihn vollständig zu rehabilitieren.

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