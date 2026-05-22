Lustenau arbeitet man mit Hochdruck an der Zukunft

Kommt Nesler-Täubl zurück?

Geht es nach den Vorstellungen des Trainers, braucht es auf jeder Position Verstärkungen. Wobei mit der Verpflichtung von Stürmer Albin Gashi ein wichtiger Transfer bereits getätigt wurde. Auch wer die Nummer zwei im Tor hinter Domenik Schierl sein wird, ist noch unklar. Eine Rückkehr von Simon Nesler-Täubl ist denkbar, derzeit laufen laut dem Trainer Gespräche. Ebenso wie Vertragsverlängerungen von Fabian Gmeiner, Daniel Au Yeong und Mario Vucenovic.