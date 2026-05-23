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Rückenverletzungen

Zehnjährige E-Bikerin von Auto niedergefahren

Vorarlberg
23.05.2026 10:45
Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)(Bild: Bergrettung Vorarlberg NiederWolfsGruber Photography)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag in der Vorarlberger Gemeinde Schruns: Dort wollte ein zehn Jahre altes Mädchen auf einem E-Bike die Straße überqueren, als sie von einem Pkw erfasst wurde. 

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Eine zehnjährige E-Bikerin ist am Freitag in Schruns im Montafon beim Überqueren einer Straße vom Pkw eines 17-jährigen Lenkers erfasst worden. Das Mädchen wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, informierte die Polizei. Dabei erlitt die Zehnjährige Rückenverletzungen, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Die Heranwachsende fuhr gegen 7.30 Uhr auf einem Radweg von Vandans kommend in Richtung der Rätikonstraße. Als sie diese überquerte, wurde sie vom 17-Jährigen niedergefahren. Der Jugendliche war in Richtung Bludenz unterwegs.

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