Zehnjährige E-Bikerin von Auto niedergefahren

Eine zehnjährige E-Bikerin ist am Freitag in Schruns im Montafon beim Überqueren einer Straße vom Pkw eines 17-jährigen Lenkers erfasst worden. Das Mädchen wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, informierte die Polizei. Dabei erlitt die Zehnjährige Rückenverletzungen, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.