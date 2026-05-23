Florianijünger mussten wegen Schilfbrand ausrücken

In Bregenz (Vorarlberg) mussten am Freitagabend die Feuerwehren ausrücken: Grund war ein Schilfbrand am Bodenseeufer. Zum Glück wurde durch das Feuer niemand verletzt.
Am Freitagabend herrschte Feueralarm am Bregenzer Seeufer. Als die Florianijünger anrückten, stand bereits eine Schilffläche von mindestens 20 Quadratmetern in Brand. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle begannen die Feuerwehrleute umgehend mit den Löscharbeiten.
Der Brand konnte glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die betroffene Fläche kontrolliert. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Unklarheit besteht noch betreffend der Brandursache.
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