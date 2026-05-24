Abwechslungsreicher Streifzug durch Arbogast

Die Gras-Sternmiere, auch Grasblättrige Sternmiere genannt, gehört zur Familie der Nelkengewächse. Namensgebend sind ihre zarten weißen Blüten, die wie kleine Sterne angeordnet sind. Ihre schmalen, grasartigen Blätter verleihen der Pflanze ein eher unscheinbares Aussehen, wodurch sie zwischen anderen Wiesen- und Waldrandpflanzen leicht übersehen wird. Die mehrjährige Pflanze wächst bevorzugt auf feuchten bis mäßig trockenen Wiesen, in lichten Wäldern, an Böschungen oder in alpinen Rasen und ist in vielen Teilen Europas verbreitet. Besonders in Bergregionen fühlt sie sich wohl und steigt teilweise bis in höhere alpine Lagen auf. Die Blütezeit reicht meist von Mai bis August. Die Gras-Sternmiere bietet verschiedenen Insekten Nahrung und trägt damit zur Artenvielfalt naturnaher Wiesen bei. Da traditionelle Mähwiesen und extensive Grünflächen immer seltener werden, verschwinden auch ihre typischen Begleitpflanzen zunehmend aus manchen Regionen. In naturnahen Landschaften zählt die Gras-Sternmiere jedoch weiterhin zu den feinen, eher zurückhaltenden Erscheinungen der heimischen Flora.