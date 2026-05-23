Altachs Damen verabschieden sich mit Niederlage

Autsch! Die Altacher Bundesliga-Damen, die in den vergangenen Jahren immer eine gute Rolle in der Liga spielten, kassierten zum Saisonabschluss eine Auswärtsniederlage bei BW Linz/Kleinmünchen.
Die Vorarlbergerinnen verabschiedeten sich mit einer 0:1-Aus- wärtsniederlage bei BW Linz/Kleinmünchen in die Sommerpause. Beim letzten Spiel von Bernhard Summer auf der Trainerbank der Rheindörflerinnen fiel die Entscheidung kurz nach der Pause.
Nach Vorarbeit von Luisa Schubert markierte Daniela Kittel das einzige Tor der Partie. Die Altach-Damen beendeten die Saison damit auf dem sechsten Tabellenplatz.
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