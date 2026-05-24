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Zwischen Himmel & Erde

Der Heilige Geist als Tröster, Anwalt und Einsager

Vorarlberg
24.05.2026 07:55
Der Heilige Geist ist eine abstrakte Figur. Doch was ist er wirklich?
Der Heilige Geist ist eine abstrakte Figur. Doch was ist er wirklich?(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

„Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen …“, lautet das bekannteste Literaturzitat zum Pfingstfest. Dr. Christian Mähr über den Heiligen Geist im Speziellen und den Geist im Allgemeinen.

0 Kommentare

„Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen …“ – so beginnt Goethes Versepos „Reineke Fuchs“, in dem alle handelnden Personen Tiere sind, eine Fabel also. Die Tiere stehen dabei für menschliche Eigenschaften, oft negative. Ich bezweifle, dass viele Menschen der Gegenwart „Reineke Fuchs“ gelesen haben. Vor allem das Versmaß, der Hexameter, geht einem auf die Nerven. Das Deutsche eignet sich nach meiner bescheidenen Meinung für dieses Maß nur mittelgut. Wie komme ich jetzt auf den Hexameter? Ach ja, Pfingsten, das liebliche Fest …

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