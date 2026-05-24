Der Heilige Geist als Tröster, Anwalt und Einsager

„Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen …“ – so beginnt Goethes Versepos „Reineke Fuchs“, in dem alle handelnden Personen Tiere sind, eine Fabel also. Die Tiere stehen dabei für menschliche Eigenschaften, oft negative. Ich bezweifle, dass viele Menschen der Gegenwart „Reineke Fuchs“ gelesen haben. Vor allem das Versmaß, der Hexameter, geht einem auf die Nerven. Das Deutsche eignet sich nach meiner bescheidenen Meinung für dieses Maß nur mittelgut. Wie komme ich jetzt auf den Hexameter? Ach ja, Pfingsten, das liebliche Fest …