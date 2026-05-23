Stromausfall im Leiblachtal wegen Trafo-Defekt

In der Vorarlberger Gemeinde Hörbranz kam es am Freitag kurzzeitig zu einem Stromausfall. Ursache dürfte ein Defekt in einer Trafo-Station gewesen sein.
Am Freitagabend um 20.06 Uhr wurde es teilweise plötzlich dunkel in Hörbranz. Eine Trafo-Station in der Allgäustraße hatte Feuer gefangen. In der Hauptschaltleitung wurde ein Problem beim Umspannwerk festgestellt, ein Mitarbeiter konnte das Problem schließlich beheben, das Feuer wurde gelöscht.
Der Raum wurde anschließend von der Feuerwehr Hörbranz sowie der Betriebsfeuerwehr der Illwerke vkw gut durchgelüftet. Die Ursache für die starke Rauchentwicklung konnte bislang noch nicht geklärt werden. Durch den Vorfall kam es jedenfalls zu einem kurzzeitigen Stromausfall im gesamten Leiblachtal.
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