Stromausfall im Leiblachtal wegen Trafo-Defekt

Der Raum wurde anschließend von der Feuerwehr Hörbranz sowie der Betriebsfeuerwehr der Illwerke vkw gut durchgelüftet. Die Ursache für die starke Rauchentwicklung konnte bislang noch nicht geklärt werden. Durch den Vorfall kam es jedenfalls zu einem kurzzeitigen Stromausfall im gesamten Leiblachtal.