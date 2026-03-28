Warum Vitamin „B“ nicht nur den Beförderten nützt

Wenn man von einem sagt „Er hat Beziehungen …“, dann bezieht sich das in der Regel nicht auf eine polyamouröse Lebensweise, sondern auf das berufliche Fortkommen. In Österreich läuft das bekanntlich so: Jemand „kennt jemanden“ – und wird dann, was er werden wollte. Jemand anderer, der vielleicht besser qualifiziert gewesen wäre, wird es nicht – weil er halt niemanden „gekannt“ hat.