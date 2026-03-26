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Latein, Social Media: Lehrplanreform ante portas

Innenpolitik
26.03.2026 22:30
Bildungsminister Wiederkehr bekam „seine“ neue Lehrplanreform und das Fach Medienkompetenz als ...
Bildungsminister Wiederkehr bekam „seine“ neue Lehrplanreform und das Fach Medienkompetenz als Latein-Ersatz in den Schulen.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, arborpulchra – stock.adobe.com)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Weniger Latein und dafür mehr Medienkompetenz sowie eine Individualisierungspflicht und die Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke. Die Regierung will die Reform nun fixieren.

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Ist es ein großer Wurf oder lediglich der kleinste gemeinsame Nenner? Das wird bei alldem, worauf sich die Regierung im Zuge der im Vorfeld so viel diskutierten Lehrplanreform versucht zu einigen, wohl noch abzuwarten bleiben. Fakt ist, dass die Koalition zumindest ein Paket an Maßnahmen geplant hat, das noch vor dem Sommer in Begutachtung geschickt werden und danach alsbald in Kraft treten soll. Nach dem ewigen Gezerre sollen die Politpläne per Umlaufbeschluss finalisiert werden.

Feilschen um Kürzungen beim Schulfach Latein
Wie mehrfach berichtet, plant Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) eine erneute Lehrplanreform – obwohl in den Schulen bekanntlich gerade erst nach neuen Lehrplänen unterrichtet wird. Neu enthalten soll in der jüngsten Reform auch das Schulfach Medienkompetenz sein.

Bis zuletzt zankten sich vor allem die ÖVP und die NEOS darüber, wie viele Lateinstunden dem neuen Fach „geopfert“ werden sollen. Getroffen hat man sich dem Vernehmen nach bei zwei Stunden, die durch Medienkompetenz ersetzt werden sollen. Eine weitere Stunde Informatik soll aus „schulautonomen Poolen“ hinzukommen.

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Altersgrenze wird bei 14 Jahren gezogen
Eben weil Medienkompetenz fortan Teil des Unterrichts wird, tritt mit der Reform auch die vielfach geforderte Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke in Kraft – sie liegt erwartungsgemäß bei 14 Jahren. Ein Anliegen, das auch ÖVP-Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll zuletzt mehrfach wiederholt betont hatte.

Zudem dürfte die Reform auch eine Art Individualisierungspflicht beinhalten. So sollen internationale Plattformen bei schweren Straftaten Nutzerdaten künftig konsequenter herausgeben müssen.

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