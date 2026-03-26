Latein, Social Media: Lehrplanreform ante portas

Ist es ein großer Wurf oder lediglich der kleinste gemeinsame Nenner? Das wird bei alldem, worauf sich die Regierung im Zuge der im Vorfeld so viel diskutierten Lehrplanreform versucht zu einigen, wohl noch abzuwarten bleiben. Fakt ist, dass die Koalition zumindest ein Paket an Maßnahmen geplant hat, das noch vor dem Sommer in Begutachtung geschickt werden und danach alsbald in Kraft treten soll. Nach dem ewigen Gezerre sollen die Politpläne per Umlaufbeschluss finalisiert werden.