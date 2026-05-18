Bauern toben: „Kein Dünger, keine Lebensmittel!“

Der Druck auf Europas und damit auch Österreichs Landwirtschaft wird immer größer. Während der Iran-Krieg die Treibstoffpreise weiter steigen lässt, explodieren auch die Kosten für Düngemittel. Hauptgrund dafür ist laut Bauernvertretern die sogenannte EU-CO₂-Grenzabgabe CBAM! Sie soll dafür sorgen, dass importierte Waren also eben auch Düngemittelpreise Drittländern mit denselben CO₂-Kosten belegt werden wie Produkte, die innerhalb der EU hergestellt werden! Jetzt aber hat sich der Düngemittelpreise aber massivsten verteuert!