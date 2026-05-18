Fachärzte fürchten Rückkehr der Zwangszuweisung

Knappe Kassen, deutliche Lücken in der Versorgung. Für das angeschlagene österreichische Gesundheitssystem sollen bis zum Sommer Reformpläne stehen und sorgen bereits jetzt für heftigen Wirbel. Denn ein durchgesickertes Detail der Pläne von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung lässt aufhorchen: Offenbar könnte die umstrittene Zwangszuweisung – also die Überweisung – durch Hausärzte zurückkehren. Für den neu gegründeten Berufsverband Fachärzt:innen Österreich wäre das ein Rückschritt – und genau das wollen die Mediziner mit aller Kraft verhindern, unter anderem durch eine eigene Petition.