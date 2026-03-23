Ringen um Spritpreisbremse und Social-Media-Verbot

Grüne orten „Pfusch“, FPÖ für „Russen-Gas“

Bei der Spritpreisbremse hofft die Regierung auf die Grünen. Die FPÖ hat sich als Stimmenbringer für die Zweidrittelmehrheit aus dem Spiel genommen. Den Blauen gehen die Maßnahmen („Nullnummer“) nicht weit genug. Sie wollen die Steuern halbieren und wieder russisches Gas beziehen. Seitens der Regierung kam ein scharfer Konter von Stocker: „Echt jetzt? Das wollen Sie, nach all dem, was passiert ist? Sie sollten mit Ihren Freunden Trump und Putin über ein Ende der Kriege sprechen!“