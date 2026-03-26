„Solche Projekte sind zum Scheitern verurteilt!“

Als Förderer von Jugend- und Eigenbauspielern präsentieren sich Unterhausklubs gerne. Blickt man auf den vergangenen Spieltag der Kärntner Liga, sieht man, dass gleich drei Teams keinen Kicker aus dem eigenen Nachwuchs in der Startelf hatten. Drei Vereine hingegen setzen fast ausschließlich auf Eigenbau.
„Die eigenen Jungen hochziehen und mit Kickern aus der Region auflaufen!“ Dieses Ziel formulieren Unterhaus-Vereine gerne nach außen hin. Blickt man in der Kärntner Liga auf die Spielberichte der vergangenen Runde, stellt man fest, dass dies nicht bei allen der Fall ist.
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