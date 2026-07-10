Drohungen nach Aus: Keine Rückkehr nach Kolumbien!

„ ... Dem ganzen Land kann ich nur sagen, dass ich den Schmerz über dieses Ausscheiden teile. Auch wir haben davon geträumt, weiterzukommen, und ich kenne die Traurigkeit, die wir heute als Kolumbianer empfinden. Es tut mir zutiefst leid, dass ich euch nicht die Freude schenken konnte, auf die wir alle gehofft hatten, aber ich möchte, dass ihr wisst: Es hat nie an Einsatz, Engagement oder Liebe zu diesem Trikot gemangelt.