Kühle Nacht vor sonnig-heißem Wochenendstart

Nur im Westen Österreichs kann man sich in der kommenden Nacht über einen sternenklaren Himmel freuen. Überall sonst muss mit zumindest leichter Bewölkung gerechnet werden. Trocken bleibt es aber überall.
Vor allem in einigen Regionen von Salzburg und Oberösterreich wird die Nacht frisch: Die Tiefstwerte sinken auf bis zu 10 Grad, maximal kann mit 14 Grad gerechnet werden.
Ganz generell bleibt eine Tropennacht offenbar aus: Weste und Pullover sind also am Abend noch ein guter Begleiter. Den Regenschirm kann man wohl zu Hause lassen.
Durchatmen und durchlüften
Außerdem ist noch einmal ein guter Zeitpunkt, um kühle Luft ins Haus und in die Wohnung zu lassen. Denn es nähert sich bereits – wie berichtet – die nächste Hitzewelle. Und damit werden wohl auch die Nächte wieder wärmer.
Das Wochenende startet jedenfalls mit viel Sonnenschein, Wolken zeigen sich am Vormittag zunächst kaum. Erst ab Mittag kommen vereinzelt Quellwolken ins Spiel, die aber harmlos bleiben.
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