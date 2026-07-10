Becker adelt Zverev: „Historisch für Deutschland!“

Zverev und Becker schon mehrmals im verbalen Schlagabtausch

Und das, obwohl der ehemalige Tennis-Star in der Vergangenheit kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es um Kritik an Zverev ging. Nach den ATP-Finals Ende 2025 sprach er etwa über „mentale Blockaden“. „Ich bin kein Psychologe, ich kann nicht sehen, wie es in ihm drinnen aussieht. Aber das hatte weniger mit Tennis zu tun.“ Alexander Zverev entgegnete damals im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung: „Das ist seine Meinung. Ich habe keine Lust mehr auf seine Kommentare.“