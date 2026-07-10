Besucher ließ Hund aus Box, dann geschah das Drama

Hund verbiss sich im Bauch des Kindes

Die kleine Mathilda (4) soll sich dem Hund genähert haben und wollte ihn streicheln. Das Tier schnappte daraufhin nach dem Kind, verbiss sich im Bauch des Mädchens. Die Anwesenden versuchten, den Hund von dem Mädchen zu trennen, was nur mit Mühe gelang.