Kind totgebissen
Besucher ließ Hund aus Box, dann geschah das Drama
Noch immer herrscht Fassungslosigkeit in der deutschen Ortschaft Drosa. Ein vierjähriges Mädchen wurde vom eigenen Familienhund totgebissen. Einen Tag nach dem Drama kommen nun weitere Details ans Licht.
Der American Staffordshire Terrier „Abel“ war in einer Gitterbox eingesperrt gewesen, während sich das Kind in der Nähe aufhielt. Ein Besucher der Familie hatte den Hund schließlich herausgelassen, um mit ihm zu spielen.
Hund verbiss sich im Bauch des Kindes
Die kleine Mathilda (4) soll sich dem Hund genähert haben und wollte ihn streicheln. Das Tier schnappte daraufhin nach dem Kind, verbiss sich im Bauch des Mädchens. Die Anwesenden versuchten, den Hund von dem Mädchen zu trennen, was nur mit Mühe gelang.
Nachbarn berichteten der „Bild“ von den Schreien: „Es war schrecklich.“ Sie konnten danach sehen, wie die Mutter das Kind vors Haus trug. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten den Anblick kaum ertragen können. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät.
Mutmaßlicher Drogenfund
Der Hund wurde anschließend in ein Tierheim gebracht, sein Schicksal wird noch entschieden. Für American Staffordshire Terrier gelten in Sachsen-Anhalt besondere Auflagen. Ob die Halterin, die Mutter des getöteten Mädchens, diese erfüllte, wird nun geprüft.
Bei dem Einsatz entdeckten Polizisten außerdem Säckchen im Haus, in denen sich mutmaßlich Crystal Meth befunden haben soll. Wem die Drogen gehören, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.
Erinnerungen an Naarn-Drama
Im Oktober 2023 hatten drei American Staffordshire Terrier in Oberösterreich eine Joggerin buchstäblich zerfleischt. Die Halterin wurde zu 15 Monaten teilbedingter Haft wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt, ein zeitweises Verbot der Hundehaltung wurde später wieder aufgehoben.
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