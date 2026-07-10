Tagelang im Stau: Jetzt kaufen Russen Pferde

Wlad aus Sankt Petersburg fährt bereits seit über einer Woche mit seiner Frau aus der fernöstlichen Stadt Wladiwostok nach Hause. Ausgerechnet dort ein kostengünstigeres Auto zu kaufen, entpuppte sich als Schnapsidee. In der Stadt Tschita holte das Paar die volle Härte der neuen Realität ein: Ganze 36 Stunden mussten die beiden an der Tankstelle warten, bis sie endlich den dringend benötigten Zapfhahn ergattern konnten. „Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge vor uns waren – vielleicht etwa 1000. Es waren sehr viele. Die Entfernung von uns bis zur Tankstelle betrug 2,8 Kilometer“, ärgert sich der Mann auf Instagram.