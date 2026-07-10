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Yamal sendet Stirnband-Botschaft an Kritiker

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 22:58
Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: EPA/CHRISTOPHER TORRES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„EGO YAMAL“, war auf dem schmalen, schwarzen Stirnband von Spaniens Jungstar Lamine Yamal im Viertelfinale gegen Belgien zu lesen. Eine Botschaft an seine Kritiker...  

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Laut dem spanischen Radiosender „COPE“ ist der Schriftzug nämlich eine Reaktion des 18-jährigen Spaniers auf einige Hass-Kommentare in den sozialen Netzwerken. Seine vermeintliche Überheblichkeit auf dem Platz brachte ihm bei einigen diesen Spitznamen ein. Kein Problem für Yamal! Er macht mit dem Stirnband klar: Diese Kritik tangiert mich gar nicht!

(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Es war übrigens nicht die erste Stirnband-Botschaft des Jungstars. Schon gegen Österreich trug er jenen Schriftzug. Im Achtelfinale gegen Portugal sorgte er mit „Rocafonda“ für Aufsehen. Rocafonda ist der Heimatort, in dem Yamal aufwuchs.

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