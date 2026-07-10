Yamal sendet Stirnband-Botschaft an Kritiker

Laut dem spanischen Radiosender „COPE“ ist der Schriftzug nämlich eine Reaktion des 18-jährigen Spaniers auf einige Hass-Kommentare in den sozialen Netzwerken. Seine vermeintliche Überheblichkeit auf dem Platz brachte ihm bei einigen diesen Spitznamen ein. Kein Problem für Yamal! Er macht mit dem Stirnband klar: Diese Kritik tangiert mich gar nicht!