Norwegen gehen vor Kracher die Großbildschirme aus

Alle Großleinwände ausverkauft

Wobei genau hier die Krux im Detail liegt, gehen in Norwegen nämlich nun die Großbildschirme aus! Wie norwegische Medien berichten, wollen viele Gemeinden und Unternehmen das Spiel vor großem Publikum zeigen, fänden aber kaum noch Geräte dafür. Nach dem Sieg der Norweger gegen Brasilien haben Händler bis tief in die Nacht Anfragen wegen Großleinwänden erhalten. Nun ist alles ausgebucht, auch Nachschub kann kaum beschaffen werden.