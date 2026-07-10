Norwegen gehen vor Kracher die Großbildschirme aus

Norwegen schreibt bei dieser WM eine wahres Erfolgsmärchen und könnte gegen England erstmals ins Halbfinale einziehen. Auch im Heimatland ist die Euphorie derart groß, dass die Publing Viewings gestürmt werden. Doch nun scheinen die Leinwände zum raren Gut zu verkommen.
Erstmals in der Geschichte steht Norwegen in einem WM-Viertelfinale und könnte nun gegen England das eigene Märchen weiter schreiben. Auch in der Heimat löst der Erfolgslauf von Superstar Erling Haaland und Co. eine große Euphorie aus. Unzählige Public-Viewings werden beim Kracher angeboten.
Alle Großleinwände ausverkauft
Wobei genau hier die Krux im Detail liegt, gehen in Norwegen nämlich nun die Großbildschirme aus! Wie norwegische Medien berichten, wollen viele Gemeinden und Unternehmen das Spiel vor großem Publikum zeigen, fänden aber kaum noch Geräte dafür. Nach dem Sieg der Norweger gegen Brasilien haben Händler bis tief in die Nacht Anfragen wegen Großleinwänden erhalten. Nun ist alles ausgebucht, auch Nachschub kann kaum beschaffen werden.
Aber vielleicht haben die Norweger ja noch etwas Zeit, mit einem Sieg würde man vier Tage später im Halbfinale spielen. Bis dahin könnten auch wieder mehr Großleinwände zur Verfügung stellen, damit das ganz Land endgültig in Ekstase verfallen kann.
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