Urologie beweist Qualität bei Krebsbehandlung

Maximum an Lebensqualität und Sicherheit

„Die Urologie arbeitet eng mit den Abteilungen für Innere Medizin, Onkologie und Nuklearmedizin sowie den Instituten für Strahlentherapie, Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Pathologie zusammen“, fasst Primaria Orietta Dalpiaz zusammen. Als Expertin für OP-Robotik hat sie die Leitung der Abteilung im Vorjahr übernommen – wir haben berichtet. Ein Maximum an Lebensqualität und Sicherheit bringe ebendiese Arbeit mit dem OP-Roboter. Mit dieser minimalinvasiven Methode seien präzise und schonende Operationen möglich.