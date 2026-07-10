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Hohe Zertifizierung

Urologie beweist Qualität bei Krebsbehandlung

Kärnten
10.07.2026 16:00
LR Beate Prettner (2. von re.) freut sich mit Stv. KABEG-Vorstand Manfred Ferch, Oberärztin ...
LR Beate Prettner (2. von re.) freut sich mit Stv. KABEG-Vorstand Manfred Ferch, Oberärztin Aigul Salmhofer, Prim. Orietta Dalpiaz und Direktor Hans-Jürgen Gallowitsch.(Bild: KABEG)
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Von Elisabeth Nachbar

Die Abteilung im Klagenfurter Klinikum wurde von der deutschen Krebsgesellschaft für hohe Behandlungsqualität ausgezeichnet. Eine Zertifizierung, die nur zwei uro-onkologische Zentren in Österreich haben.

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Für die einst krisengebeutelte Urologie-Abteilung im Klagenfurter Klinikum geht es offenbar endlich bergauf. Jetzt wurde die Abteilung von der deutschen Krebsgesellschaft ausgezeichnet – eine Zertifizierung, die nur zwei uro-onkologische Zentren in Österreich haben.

Das Uroonkologische Zentrum ist Teil des Onkologischen Zentrums am Klinikum Klagenfurt und auf die Krebsbehandlung von Tumorerkrankungen im Bereich der Prostata und Niere spezialisiert. Ein interdisziplinäres Team betreut dort die Patienten von der Diagnose bis zur Nachsorge.

Maximum an Lebensqualität und Sicherheit
„Die Urologie arbeitet eng mit den Abteilungen für Innere Medizin, Onkologie und Nuklearmedizin sowie den Instituten für Strahlentherapie, Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Pathologie zusammen“, fasst Primaria Orietta Dalpiaz zusammen. Als Expertin für OP-Robotik hat sie die Leitung der Abteilung im Vorjahr übernommen – wir haben berichtet. Ein Maximum an Lebensqualität und Sicherheit bringe ebendiese Arbeit mit dem OP-Roboter. Mit dieser minimalinvasiven Methode seien präzise und schonende Operationen möglich.

Zitat Icon

Mit dem OP-Roboter können wir schonende Operationen anbieten, was mehr Lebensqualität und Sicherheit bedeutet.

Urologie-Primaria Orietta Dalpiaz

Bild: KABEG

Auch Sozialarbeiter, onkologische Pflegekräfte, Psychoonkologen gehören zum Team. Ausgezeichnet und zertifiziert wurden die Klagenfurter für die Behandlung des Prostatakarzinoms; für das Nierenkarzinom gab es eine Rezertifizierung.

Jährlich erkranken in Kärnten etwa 600 Männer an Prostatakrebs – die Heilungschancen im Frühstadium liegen bei 90 Prozent.

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