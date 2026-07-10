WM-Serie beendet: „Das fast Unglaubliche passiert“

Doch dann kam Charles De Ketelaere und beendete in der 41. Minute mit dem 1:1-Ausgleichstreffer humorlos die WM-Rekordserie von Unai Simon. Nach 649 Minuten musste der Torhüter erstmals wieder hinter sich greifen. Etwas Ärger war auch dabei. Immerhin war es das erste Mal, dass die Belgier gefährlich auf sein Tor kamen.