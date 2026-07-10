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Belgier gnadenlos

WM-Serie beendet: „Das fast Unglaubliche passiert“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 22:40
Jede Serie endet einmal, auch jene von Spanien-Torhüter Unai Simon.
Jede Serie endet einmal, auch jene von Spanien-Torhüter Unai Simon.(Bild: AP/Mark J. Terrill)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Ende einer beeindruckenden WM-Serie! Im Viertelfinale gegen Belgien musste Spanien-Torhüter Unai Simon nach 649 Minuten erstmals wieder einen Gegentreffer hinnehmen. 

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„Es ist das fast Unglaubliche passiert. Spanien hat bei dieser WM ein Gegentor kassiert“, zeigte sich Moderator Jochen Breyer im „ZDF“ überrascht und sprach damit mehreren Fans und Experten aus dem Herzen. Denn bisher schien die spanische Defensive schier unüberwindbar – die ÖFB-Elf hatte das im Sechzehntelfinale (0:3) selbst erleben müssen. 

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Doch dann kam Charles De Ketelaere und beendete in der 41. Minute mit dem 1:1-Ausgleichstreffer humorlos die WM-Rekordserie von Unai Simon. Nach 649 Minuten musste der Torhüter erstmals wieder hinter sich greifen. Etwas Ärger war auch dabei. Immerhin war es das erste Mal, dass die Belgier gefährlich auf sein Tor kamen. 

Rekord gegen Österreich
Simons Serie begann bei der WM 2022 in Katar, als er im letzten Gruppenspiel gegen Japan (1:2) in der 51. Minute von Ao Tanaka bezwungen wurde. Danach folgte zwar das Aus im Achtelfinale gegen Marokko, aber nach einem 0:0 erst im Elfmeterschießen.

Bei dieser Endrunde kassierte er schließlich den bisherigen Rekord von Italien-Legende Walter Zenga (517 WM-Minuten ohne Gegentor). Und zwar ausgerechnet im Match gegen Österreich. Zuvor wurde der Kicker von Athletic Bilbao weder von den Kickern von Kap Verde (0:0) noch jenen aus Saudi-Arabien (4:0) und Uruguay (1:0) bezwungen. Im Achtelfinale scheiterten auch die Portugiesen mit Cristiano Ronaldo (0:1) an der Aufgabe. 

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