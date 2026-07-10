Nach vier Jahren sah Charles Enkelkinder wieder

Treffen mit Charles und Camilla in Highgrove

Wie am Freitag schließlich durchsickerte, besuchten Harry und Meghan mit den Kindern Charles und Camilla auf deren Landsitz in Highgrove. Der jüngere Sohn des Monarchen hat Großbritannien seit einem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht. Zu einem Treffen mit seinem Vater war es zwar gekommen – seine Kinder hatte Harry da allerdings nie mitgehabt.