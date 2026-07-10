Nach vier Jahren sah Charles Enkelkinder wieder

Royaler Paukenschlag in Großbritannien! Vier Jahre, nachdem Harry und Meghan mit Kind und Kegel in die USA gezogen waren, ist es nun zu einer wahrhaft königlichen Wiedervereinigung gekommen. So besuchte der Sohn von König Charles seinen Vater und dessen Gattin Camilla in Highgrove ...
Und mit dabei war nicht nur Harrys Ehefrau Meghan, sondern auch die Kinder Archie (7) und Lillibeth (5). Das Königspaar hatte die Kinder seit vier Jahren nicht mehr gesehen.
Harry befindet sich aktuell auf Besuch in Großbritannien, unter anderem auch um den Invictus Games, einer von ihm gegründeten, internationalen Sportveranstaltung für Soldaten, die im Dienst oder im Einsatz verwundet wurden, beizuwohnen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Meghan mit den Kindern ebenfalls nach England reisen würde, allerdings ohne an offiziellen Terminen teilzunehmen.
Treffen mit Charles und Camilla in Highgrove
Wie am Freitag schließlich durchsickerte, besuchten Harry und Meghan mit den Kindern Charles und Camilla auf deren Landsitz in Highgrove. Der jüngere Sohn des Monarchen hat Großbritannien seit einem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht. Zu einem Treffen mit seinem Vater war es zwar gekommen – seine Kinder hatte Harry da allerdings nie mitgehabt.
Mehrere britische Medien berichteten von dem Treffen, eine offizielle Stellungnahme vom Buckingham-Palast gab es bislang allerdings nicht. Auch Fotos von dem Treffen werde es keine geben, hieß es etwa bei der „Sun“. Auch soll Harry planen, mit den Kindern und Meghan das Grab seiner Mutter Diana zu besuchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.