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Royaler Paukenschlag!

Nach vier Jahren sah Charles Enkelkinder wieder

Royals
10.07.2026 20:40
König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben Charles‘ Sohn, Prinz Harry, dessen Frau ...
König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben Charles‘ Sohn, Prinz Harry, dessen Frau Meghan und ihre beiden Kinder empfangen.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Royaler Paukenschlag in Großbritannien! Vier Jahre, nachdem Harry und Meghan mit Kind und Kegel in die USA gezogen waren, ist es nun zu einer wahrhaft königlichen Wiedervereinigung gekommen. So besuchte der Sohn von König Charles seinen Vater und dessen Gattin Camilla in Highgrove ...

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Und mit dabei war nicht nur Harrys Ehefrau Meghan, sondern auch die Kinder Archie (7) und Lillibeth (5). Das Königspaar hatte die Kinder seit vier Jahren nicht mehr gesehen. 

Harry befindet sich aktuell auf Besuch in Großbritannien, unter anderem auch um den Invictus Games, einer von ihm gegründeten, internationalen Sportveranstaltung für Soldaten, die im Dienst oder im Einsatz verwundet wurden, beizuwohnen.  Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Meghan mit den Kindern ebenfalls nach England reisen würde, allerdings ohne an offiziellen Terminen teilzunehmen. 

Harry bei den Invictus Games, der frühere Royal nahm an einem Rollstuhl-Basketballmatch und ...
Harry bei den Invictus Games, der frühere Royal nahm an einem Rollstuhl-Basketballmatch und anderen Wettbewerben teil.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
(Bild: AFP/AARON CHOWN)
(Bild: EPA/ANDY RAIN)
(Bild: AFP/AARON CHOWN)
(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Treffen mit Charles und Camilla in Highgrove
Wie am Freitag schließlich durchsickerte, besuchten Harry und Meghan mit den Kindern Charles und Camilla auf deren Landsitz in Highgrove. Der jüngere Sohn des Monarchen hat Großbritannien seit einem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht. Zu einem Treffen mit seinem Vater war es zwar gekommen – seine Kinder hatte Harry da allerdings nie mitgehabt. 

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Mehrere britische Medien berichteten von dem Treffen, eine offizielle Stellungnahme vom Buckingham-Palast gab es bislang allerdings nicht. Auch Fotos von dem Treffen werde es keine geben, hieß es etwa bei der „Sun“. Auch soll Harry planen, mit den Kindern und Meghan das Grab seiner Mutter Diana zu besuchen. 

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