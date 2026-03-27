Geheime Sex-Wohnungen im Visier der Spezialfahnder

Blaulicht im Rotlicht! Villachs Polizeichef Erich Londer hat im Kampf gegen illegale Wohnungsprostitution eine eigene Ermittlungsgruppe aufgestellt. Binnen weniger Monate klickten bereits mehrfach die Handschellen.
Bekanntlich ist es das älteste Gewerbe der Welt – und wird wohl auch nie aussterben. Für die Polizei an sich auch kein Problem – solange sich die Prostitution im gesetzlichen Rahmen abspielt. „Als ich Anfang der 2000er nach Villach gekommen bin, hat es hier noch zwölf offizielle Bordelle gegeben. Die wir natürlich auch regelmäßig kontrolliert haben. Da hat es nie wirklich Probleme gegeben“, erinnert sich Polizeichef Erich Londer.
Mittlerweile gibt es in der Kärntner Draustadt nur noch ein derartiges, genehmigtes Etablissement. Was allerdings nicht bedeutet, dass es weniger Nachfrage bzw. Angebot für Sexdienste gibt.
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