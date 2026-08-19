Schuldspruch nach Facebook-Posting über Holocaust

Irgendwie stellt man sich einen Neonazi anders vor als die Witwe mit dem pechschwarz gefärbten Haar, die sich vor dem großen Schwurgericht in Eisenstadt zu verantworten hat. Angeklagt ist die 59-jährige Südburgenländerin wegen „Leugnung des NS-Völkermords“ sowie „Verharmlosung der NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Was hat die Frau getan?