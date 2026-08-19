Tennis-Ass ehrlich: „Beim Training oft geweint!“

„Gibt kein Richtig oder Falsch“

Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters infolge einer Hirnhautentzündung im Jahr 2019 musste Sabalenka erneut mit ihrer Trauer umgehen und entdeckte eine Formel für sich. „Ich weiß nicht, ob es irgendein Klischee darüber gibt, wie man trauern sollte. Ich glaube, in dieser Situation gibt es kein Richtig oder Falsch. Wir alle brauchen unterschiedliche Dinge. Für mich ist die Rückkehr zur Arbeit der einzige Weg.“