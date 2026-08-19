ÖFB-Legionär vor Absprung? BVB zum Verkauf bereit!

Wird Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund noch im Sommer verlassen? Der Klub soll jedenfalls bereit sein, den ÖFB-Teamspieler ziehen zu lassen. Zumal die Konkurrenz im Mittelfeld in den vergangenen Tagen größer geworden ist.
Zwei Wochen vor Ende des Transfersommers könnte es noch einmal Bewegung bei einem ÖFB-Teamspieler geben. Denn die Zeit von Carney Chukwuemeka bei Borussia Dortmund scheint sich dem Ende zuzuneigen, wie Sky berichtet.
Zu oft verletzt?
Wie bei Teamkollegen Marcel Sabitzer soll die größere Konkurrenz im Mittelfeld, durch die drei Neuzugänge Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias und Joey Veerman, die Aussicht auf Spielminuten deutlich schmälern und einen Abschied wahrscheinlicher machen.
Der BVB sei zudem bereit, sich Angebote für den 22-Jährigen anzuhören und ihm keine Steine in den Weg zu legen. Das Problem beim ÖFB-WM-Teilnehmer sei vor allem dessen Verletzungsanfälligkeit. Auch aktuell plagen ihn muskuläre Probleme.
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