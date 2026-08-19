Svazek kritisiert Totschnig für „Versteckspiel“

Warnung vor „Keule aus Brüssel“

Inhaltlich geht es um Flächen und um viel Geld. Zentral sei die Bemessung und Klassifizierung der wiederherzustellenden Wald- und Grünlandtypen, sagt Svazek – nach nachvollziehbaren und verhältnismäßigen Kriterien, um den Aufwand für Bauern und Grundeigentümer gering zu halten. Welcher Systematik das Ministerium folge und welche Zahlen am Ende herauskämen, sei derzeit nicht schlüssig. Sie warnt vor einer „Keule aus Brüssel“ und vor Szenarien, die noch schlimmer ausfielen als ohnehin befürchtet. Auch die Finanzierung sei ungeklärt: Ohne finanzielle Bedeckung werde Salzburg „definitiv nichts umsetzen“.