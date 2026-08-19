Täglicher Grenzgang

Pro Tag müssten rund 40 Personen Österreich verlassen. Im ersten Halbjahr 2026 seien bereits 7000 Abschiebungen erfolgt, so das Innenministerium. Erst 2025 wurde mit 14.324 Abschiebungen ein Rekord gefeiert. Der Faktencheck zeigt allerdings: Tatsächlich handelte es sich um 6827 zwangsweise und 7497 freiwillige Ausreisen. Auch bei den Zahlen für 2026 ergibt sich eine Diskrepanz: Laut Innenministerium sind 50% jener Personen, die Österreich verlassen müssen, verurteilte Straftäter. Laut verfügbaren Daten sind es jedoch nur rund zehn Abschiebungen von Straftätern pro Tag. Hochgerechnet auf das erste Halbjahr entspricht das etwa 1825 Personen, also 25%.