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Rezept der Woche

Frisches Chimichurri, Mac and Cheese und Steak

Rezept der Woche
19.08.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Peter Lehner nimmt uns mit auf eine kulinarische Reise nach Südamerika. Das frische Chimichurri, peppt die mit Käse überbackenen Macaroni so richtig auf. Wie immer hat Peter die perfekten Tipps und Produkt- und Zubereitungsinfos. Damit gelingt dieses Gereicht einfach immer!

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Steak mit Chimichurri und Macaroni-Mais Gratin
Zutaten Chimichurri:  2 El Petersilie gehackt, 1 Zehe Knoblauch fein gehackt, 1 Schalotte fein geschnitten, 1 Tl Oregano getrocknet, 1 Zitrone, 100ml Olivenöl, Chili

Zubereitung: 
Alle Zutaten vermischen und mit Zitronensaft, Zeste, Salz und Chili abschmecken.

Macaroni und Mais Gratin
Zutaten: 2 Schalotten, 1 Zehe Knoblauch, 1 TL Paprikapulver, Muskatnuss, Oregano getrocknet, 1 El Speisestärke, 200ml Weißwein, 250ml Obers, 100g geriebener Cheddar, 50g Parmesan, 150g gekochter Mais, 250g gekochte Macaroni

Zubereitung:
Schalotten und Knoblauch fein schneiden. In etwas Butter glasig anschwitzen und die Stärke hinzufügen. Mit Wein ablöschen und unter ständigem Rühren den Alkohol verkochen lassen. Mit Obers aufgießen und die Gewürze dazu geben. Einmal aufkochen und von der Hitze nehmen. Den gerieben Cheddar und Parmesan hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Ofen bei 180°C goldbraun backen. Mindestens 30 Minuten auskühlen lassen.

(Bild: krone.tv)

Steak
Zubereitung:
250g Ribeye Steak vor dem Braten 1 Stunde bei Raumtemperatur stehen lassen. Pfanne auf voller Hitze 10 Minuten aufheizen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und mit Olivenöl einreiben. In die Pfanne legen und alle 20 Sekunden wenden. Insgesamt je 1 ½ Minuten pro Seite braten und auf einem Blech rasten lassen.

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