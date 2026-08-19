VR-Brille für Palliativ-Patienten in Vorarlberg

Lebensqualität erhalten

Die meisten Patienten und Patientinnen der Palliativstation befürworten vor allem immer dann einen Einsatz der VR-Brille, wenn diese zur Entspannung und Ablenkung beiträgt und berichten von positiven Erfahrungen während eines Verbandswechsels, bei Blutabnahmen oder Schmerzen. „Gerade in der Palliativversorgung geht es nicht nur darum, Symptome zu behandeln, sondern Lebensqualität zu erhalten“, erklärten die Projektverantwortlichen Katharina Widmann und Natalie Meusburger, als sie ihr Projekt, das bereits im Jahr 2023 durchgeführt wurde, auf dem österreichischen Palliativkongress vorstellten. Die Studie ist zwar nun Vergangenheit, die VR-Brille ist aber fixer Bestandteil auf der Abteilung und nach wie vor im Einsatz.