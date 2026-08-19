„Verständlich, dass Händler Versand einstellen“

„Es ist für mich verständlich, dass manche Händler deswegen den Versand einstellen“, sagt der Bundesobmann der WKO-Sparte, Rainer Trefelik, dazu – und weist auch auf die Konsequenzen für Kunden hin. „Gerade die Kleinen machen den Handel bunt. Die großen Städte sehen ja heute überall gleich aus, weil die gleichen Ketten in jeder Innenstadt sind. Die Kleinen bieten außergewöhnliche Waren an, aber sie haben nicht die Masse und die Kraft, um mitzuhalten. Sie werden erschlagen.“