Wohnwagen in Flammen: Schlimmeres verhindert

Sofort begannen die Ehrenamtlichen mit der Bekämpfung des Feuers. „Es wurde umgehend unter Atemschutz mit dem Löschangriff begonnen. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnwagen und Zelte verhindert werden“, berichtet die FF Keutschach. Die Nachlöscharbeiten bis in den späten Vormittag.