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Florianis im Einsatz

Wohnwagen in Flammen: Schlimmeres verhindert

Kärnten
19.08.2026 12:03
Meterhohe Flammen: Schon bei der war für die Einsatzkräfte die starke Rauchentwicklung sichtbar.
Meterhohe Flammen: Schon bei der war für die Einsatzkräfte die starke Rauchentwicklung sichtbar.(Bild: FF Keutschach)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Mittwochmorgen stand auf einem Campingplatz in Dobein in Kärnten ein Wohnwagen in Flammen. Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf weitere Wohnwagen und Zelte verhindern.

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Am Mittwoch heulten um 8.53 Uhr in der Gemeinde Keutschach am See die Sirenen. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Keutschach und Reifnitz zum Campingplatz in Dobein aus.

Ein Übergreifen der Flammen wurde verhindert
„Bereits auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung sichtbar“, berichtet die FF Keutschach. Als die Florianis am Campingplatz eintrafen, konnten sie ein Brandgeschehen im Bereich der Wohnwagen feststellen.

Schon von weitem konnte der Brand wahrgenommen werden.
Schon von weitem konnte der Brand wahrgenommen werden.(Bild: FF Keutschach)
Zwei Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.
Zwei Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.(Bild: FF Keutschach)

Sofort begannen die Ehrenamtlichen mit der Bekämpfung des Feuers. „Es wurde umgehend unter Atemschutz mit dem Löschangriff begonnen. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnwagen und Zelte verhindert werden“, berichtet die FF Keutschach. Die Nachlöscharbeiten bis in den späten Vormittag. 

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