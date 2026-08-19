Nichts ist fix: GAK verlängert die Trainersuche

Der Medienrummel war riesig! Der GAK lud am Mittwoch, zwei Tage nach der Entlassung von Ferdinand Feldhofer, zur Pressekonferenz in Graz-Weinzödl. Nachdem in den letzten Stunden Gerüchte um die Bestellung eines neuen Trainers die Runde machten, stand um kurz nach 15 Uhr fest, dass kein neuer Coach verkündet wird.
Präsident Rene Ziesler und Interims-Sportchef Andreas Lienhart stellten sich ob der aktuellen, eher trist wirkenden Gesamtsituation beim GAK den versammelten Medien und Fernsehstationen. Die wichtigste Frage für alle im Raum: Wie geht es auf der roten Trainerbank weiter? Nach dem Feldhofer-Ende hatte am Mittwoch nun auch dessen Co-Trainer Florian Hart um Auflösung seines Vertrages gebeten.
Stand jetzt erklärte der GAK allerdings nur, weiterhin auf der Suche zu sein. Die Kandidaten würden weiter sondiert, der zeitliche Rahmen bei der Trainersuche sei offen. Diesen Freitag im Auswärtsspiel gegen die SV Ried wird Interimstrainer Joachim Standfest auf der Bank sitzen. Standfest, seit vergangenen Winter „Co“ von Feldhofer, soll aber auch einer der Kandidaten für die fixe Übernahme als Cheftrainer beim GAK sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.