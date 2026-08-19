Nichts ist fix: GAK verlängert die Trainersuche

Stand jetzt erklärte der GAK allerdings nur, weiterhin auf der Suche zu sein. Die Kandidaten würden weiter sondiert, der zeitliche Rahmen bei der Trainersuche sei offen. Diesen Freitag im Auswärtsspiel gegen die SV Ried wird Interimstrainer Joachim Standfest auf der Bank sitzen. Standfest, seit vergangenen Winter „Co“ von Feldhofer, soll aber auch einer der Kandidaten für die fixe Übernahme als Cheftrainer beim GAK sein.