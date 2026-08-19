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Standfest in Ried

Nichts ist fix: GAK verlängert die Trainersuche

Fußball National
19.08.2026 15:21
Joachim Standfest
Joachim Standfest(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Medienrummel war riesig! Der GAK lud am Mittwoch, zwei Tage nach der Entlassung von Ferdinand Feldhofer, zur Pressekonferenz in Graz-Weinzödl. Nachdem in den letzten Stunden Gerüchte um die Bestellung eines neuen Trainers die Runde machten, stand um kurz nach 15 Uhr fest, dass kein neuer Coach verkündet wird.

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Präsident Rene Ziesler und Interims-Sportchef Andreas Lienhart stellten sich ob der aktuellen, eher trist wirkenden Gesamtsituation beim GAK den versammelten Medien und Fernsehstationen. Die wichtigste Frage für alle im Raum: Wie geht es auf der roten Trainerbank weiter? Nach dem Feldhofer-Ende hatte am Mittwoch nun auch dessen Co-Trainer Florian Hart um Auflösung seines Vertrages gebeten.

Stand jetzt erklärte der GAK allerdings nur, weiterhin auf der Suche zu sein. Die Kandidaten würden weiter sondiert, der zeitliche Rahmen bei der Trainersuche sei offen. Diesen Freitag im Auswärtsspiel gegen die SV Ried wird Interimstrainer Joachim Standfest auf der Bank sitzen. Standfest, seit vergangenen Winter „Co“ von Feldhofer, soll aber auch einer der Kandidaten für die fixe Übernahme als Cheftrainer beim GAK sein. 

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