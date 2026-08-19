Arbeiter von umstürzendem Kran getroffen

Am Mittwochvormittag kam es auf einem Firmengelände in Meggenhofen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ersten Informationen zufolge soll dort ein Kran umgestürzt sein und einen Arbeiter unter sich begraben haben.
Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr wurden die Feuerwehren aus Meggenhofen, Wilhelmsberg und Aistersheim mit dem Einsatzstichwort „Person unter Maschine“ zu einem Firmengelände in Meggenhofen gerufen. Unbestätigten Informationen zufolge soll auf dem Areal ein Kran umgestürzt sein und einen Mitarbeiter unter sich begraben haben.
Mit Rettung ins Spital
Der Schwerverletzte musste geborgen werden und soll noch vor Ort reanimiert worden sein. Wie das Rote Kreuz bestätigt, wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Wels eingeliefert. Neben den Feuerwehren und den Rettungskräften war auch ein Kriseninterventionsteam vor Ort.
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