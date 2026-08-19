Arbeiter von umstürzendem Kran getroffen

Mit Rettung ins Spital

Der Schwerverletzte musste geborgen werden und soll noch vor Ort reanimiert worden sein. Wie das Rote Kreuz bestätigt, wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Wels eingeliefert. Neben den Feuerwehren und den Rettungskräften war auch ein Kriseninterventionsteam vor Ort.