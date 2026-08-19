Penny Lancaster leiht Freundin von Sohn ihr Kleid

„Mir passt es nicht mehr“

Und auch Lancaster hat offensichtlich eine Freude, dass ihr besonderes Chanel-Dress nun noch einmal den großen Auftritt bekommen. In den Kommentaren schrieb das ehemalige Topmodel nämlich: „Du siehst wunderschön aus in meinem Vintage-Kleid, mir passt es definitiv nicht mehr.“ Und Mell-Nicole antwortete: „Meine gute Fee.“ Ein deutliches Zeichen, dass zwischen den beiden Frauen eine tolle Chemie herrscht.