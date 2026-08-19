Penny Lancaster leiht Freundin von Sohn ihr Kleid

Wenn das mal kein echter Liebesbeweis an die Schwiegertochter in spe ist! Penny Lancaster, Ehefrau von Rocker Rod Stewart, lieh der Freundin ihres Sohnes Alastair aktuell ein ganz besonderes Kleid – nämlich jenes sexy Stück, das sie einst bei ihrer eigenen Hochzeitsparty getragen hatte!
Es ist nicht nur mega kurz, sondern auch mega sexy – und es hat für Penny Lancaster wohl eine ganz besondere Bedeutung: das weiße Chanel-Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und Glitzer-Details, das sie jetzt an die Freundin von Sohn Alastair ausgeliehen hat.
Mega sexy Hochzeits-Look
Fans von Rod Stewart wird dieses Dress, in dem Mell-Nicole Ratto aktuell eine ebenso fantastische Figur macht wie einst Model Penny, wohl bekannt vorkommen. Denn die heute 55-Jährige schlüpfte in das Designer-Stück vor 19 Jahren – und zwar zu ihrer Hochzeit!
Das tatsächliche Hochzeitkleid war dieses sexy Stück natürlich nicht, dafür posierte Lancaster darin zwei Tage nach dem Jawort mit Rod Stewart am Rande einer Post-Wedding-Party in London für die Fotografen. Ein Anblick, an den sich der 81-Jährige wohl heute noch gerne zurückerinnert.
Und jetzt darf sich halt Sohn Alastair daran erfreuen. Denn seiner schönen Freundin Mell-Nicole steht das Vintage-Dress ebenso gut wie einst seiner berühmten Mama, wie die Bilder, die die 22-Jährige auf Instagram unter Beweis stellt.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Mell-Nicole Ratto, der Schwiegertochter in spe von Rod Stewart und Penny Lancaster:
Zu zwei Fotos, auf denen sie kess das Hochzeits-Dress ihrer Schwiegermama in spe präsentierte, schrieb sie mit einem Augenzwinkern: „Montags-Jogginghosen-Stimmung. Etwas Leichtes.“
„Mir passt es nicht mehr“
Und auch Lancaster hat offensichtlich eine Freude, dass ihr besonderes Chanel-Dress nun noch einmal den großen Auftritt bekommen. In den Kommentaren schrieb das ehemalige Topmodel nämlich: „Du siehst wunderschön aus in meinem Vintage-Kleid, mir passt es definitiv nicht mehr.“ Und Mell-Nicole antwortete: „Meine gute Fee.“ Ein deutliches Zeichen, dass zwischen den beiden Frauen eine tolle Chemie herrscht.
Wie lange Alastair und Mell-Nicole schon ein Paar sind, ist übrigens nicht bekannt. Vermutlich sind die beiden aber schon länger liiert, denn die hübsche 22-Jährige begleitete den Stewart-Clan im Sommer auch auf einen Jachttrip nach Ibiza.
Rod Stewart, der letzte Woche wegen eines Eingriffs am Herzen seine Tour unterbrechen musste, hat insgesamt acht Kinder von fünf Frauen. Aus der Ehe mit seiner Penny stammt neben Alastair auch noch Sohn Aiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.