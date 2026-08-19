Wer Schwammerln finden will, braucht noch Geduld

Doch können Voreilige ihr Glück eventuell in feuchten Wäldern finden. Von Vorteil ist es auch, in Gebiete zu gehen, wo das Klima für die Schwammerln passt. „Meistens ist es gut, wo der Waldboden feucht ist. Auch eine Quelle in der Nähe, schattige Plätze oder Morgennebel helfen bei der Pilzsuche.“