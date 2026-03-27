Besser hören heißt besser leben

Wie sich Ihre Hörstärke auf die Gesundheit auswirkt und warum Neuroth-Hörlösungen helfen können – vom Experten an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Besser hören. Besser verstehen.
Ein Hörverlust kommt oft schleichend. Man erkennt ihn häufig daran, dass man manche Geräusche einfach nicht mehr hört. Andere Klänge wiederum werden undeutlich oder verschwimmen. Die Gründe für Hörminderungen sind unterschiedlich: Eine andauernde zu hohe Lärmbelastung oder zunehmendes Alter können Ursachen dafür sein. Wichtig ist, sich in jedem Fall damit auseinanderzusetzen, damit sich das Gehör nicht weiter verschlechtert. Denn eine Hörminderung betrifft nicht nur die Ohren, sondern beeinflusst die Gesundheit im Ganzen.
Manche Menschen ziehen sich deswegen zurück, weil ihnen das häufige Nachfragen in Gesprächen unangenehm ist oder sie sich in Gruppen nicht mehr wohlfühlen. Wer wenig Kontakt zu anderen hat, bleibt auch eher zu Hause und bewegt sich weniger, was sich auch negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken kann. Hörgeräte helfen dabei, verloren geglaubte Töne zurück ins Leben zu bringen und damit die Lebensqualität zu steigern. Denn wer gut hört, hat auch mehr Lust, rauszugehen und sich mit anderen auszutauschen.
Immer in Ihrer Nähe: Über 140 x in Österreich Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlosen Beratungstermin unter der Sevice-Hotline 00800 8001 8001 oder unter neuroth.com.
Besser hören. Besser gesund.
Den Weg zur Hörstärke gehen wir mit Ihnen gemeinsam, weil wir wissen, wie wichtig Ihre Hörgesundheit ist. So zeigen Studien, dass Menschen, die gut hören, im Alter geistig länger fit bleiben. Es zahlt sich also aus, sich um seine Ohren zu kümmern und vorzusorgen.
Eine ausgewogene Ernährung beugt Erkrankungen und Zellschäden vor und wirkt sich dazu positiv auf unser Gehör aus. „Es ist wichtig, seinem Gehör regelmäßig Aufmerksamkeit zu schenken“, sagt Hörakustikexperte Christian Pelzmann. „Wir empfehlen, vor allem über 40-Jährigen, ihre Ohren mindestens einmal im Jahr überprüfen zu lassen.“ Bei Neuroth bekommen Sie eine professionelle Hörberatung inklusive Hörtest vollkommen unverbindlich und kostenlos. Die erfahrenen Hörakustiker*innen prüfen nicht nur Ihr Gehör, sie lernen dabei auch Ihre Hörbedürfnisse kennen und finden so die Lösung, die zu Ihnen passt.
Besser hören. Besser individuell.
So persönlich die Beratung bei Neuroth ist, so individuell sind auch unsere Hörlösungen. Sie passen sich Ihren Anforderungen an: egal ob Sie sich lieber auf ihrem E-Bike sicher im Straßenverkehr bewegen oder ein Konzert genießen möchten. Selbst in lauten Umgebungen sind Sie damit einfach hörstark. Und nicht nur das: Hörlösungen von Neuroth werden individuell an Ihre Ohren angepasst. Damit Sie nicht nur besser hören, sondern sich Ihre Hörgeräte beim Tragen auch gut anfühlen.
Besser hören. Besser mit Neuroth.
Neuroth ist der Profi für besseres Hören und die beste Beratung. Überzeugen Sie sich selbst davon und besuchen Sie uns in einem Fachinstitut in Ihrer Nähe. Hören Sie den Unterschied.