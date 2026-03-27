Besser hören heißt besser leben

Manche Menschen ziehen sich deswegen zurück, weil ihnen das häufige Nachfragen in Gesprächen unangenehm ist oder sie sich in Gruppen nicht mehr wohlfühlen. Wer wenig Kontakt zu anderen hat, bleibt auch eher zu Hause und bewegt sich weniger, was sich auch negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken kann. Hörgeräte helfen dabei, verloren geglaubte Töne zurück ins Leben zu bringen und damit die Lebensqualität zu steigern. Denn wer gut hört, hat auch mehr Lust, rauszugehen und sich mit anderen auszutauschen.