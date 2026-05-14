Schock! Fremder Mann plötzlich im Schlafzimmer

Es war ein wahrer Albtraum, den ein älteres Ehepaar am Montag in St. Florian bei Linz durchleben musste. Während es sich Markus (92) auf der Terrasse in der Sonne sitzend gemütlich gemacht hatte, legte sich seine Frau Renate (82) gegen 14 Uhr für einen Mittagsschlaf in das Schlafzimmer. Davor vergewisserte sich die Pensionistin noch, ob die Eingangstüre eh versperrt war. Die Terrassentüre war zwar nicht verschlossen, aber ebenfalls zu.