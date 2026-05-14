Schock! Fremder Mann plötzlich im Schlafzimmer

Ein älteres Ehepaar wurde in St. Florian bei Linz beim Mittagsschlaf von einem Einbrecher geweckt. Der überraschte Dieb meinte zu der 82-jährigen Frau, er wolle nur seine Hände waschen und zog schließlich seelenruhig von dannen. Die „Krone“ sprach mit der Familie über den Einbruchsversuch.
Es war ein wahrer Albtraum, den ein älteres Ehepaar am Montag in St. Florian bei Linz durchleben musste. Während es sich Markus (92) auf der Terrasse in der Sonne sitzend gemütlich gemacht hatte, legte sich seine Frau Renate (82) gegen 14 Uhr für einen Mittagsschlaf in das Schlafzimmer. Davor vergewisserte sich die Pensionistin noch, ob die Eingangstüre eh versperrt war. Die Terrassentüre war zwar nicht verschlossen, aber ebenfalls zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.